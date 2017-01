– Eg er kjempehappy, seier Yasmin lågmælt på norsk og engelsk.

Ho sit med falda hender i TV-stova på krisesenteret i Florø. Det nærmaste ho har hatt ein heim.

No har ho fått meldinga om at ho kan bli der. I eitt år til.

Det er Utlendingsnemnda (UNE) som har avgjort at Yasmin skal få eit såkalla midlertidig opphaldsløyve. Det er siste vending i ein årelang saksgang (sjå faktaboks).

Etter 15 år som tvangsprostituert greidde ho i 2009 å rømme frå mannen som hadde heldt henne fanga. Yasmin melde mannen til politiet, men saka blei lagt vekk. Dermed mista ho retten til opphald i Norge.

Ho kom etter kvart til krisesenteret i Florø. Der har ho vore sidan. Samtidig har norske styresmakter forsøkt å sende ho ut av landet. Ho har nemleg allereie fått opphald i Ungarn.

STØTTE: Wenche Hovland har vore ein støttespelar for Yasmin i ei årrekkje. Foto: Truls Kleiven / NRK

Husfeiring

– Vi er kjempelykkelege. Vi feirar på huset i dag. Her er det jubel og glede, seier dagleg leiar Wenche Hovland ved krisesenteret i Florø.

– Men det ligg nokre avgrensingar i vedtaket som vi reagerer sterkt på.

UNE har nemleg lagt fleire avgrensingar i opphaldsløyvet.

Det gjev ikkje grunnlag for permanent opphald.

Det gjev ikkje rett til familieinnvandring.

Ho vil i utgangspunktet ikkje få hjelp til busetting.

Det gjev ikkje rett eller plikt til å få delta i introduksjonsprogrammet, eller opplæring i norsk og samfunnsfag.

– Den tryggleiken ho trengde med å vite at ho får vere i Norge, fekk ho ikkje.

– Den einaste skilnaden er at ho no får vere lovleg i Norge i eitt år. Det vil seie at politiet ikkje kan kome på døra og hente ho, fortel Hovland.

Yasmin forteller hvordan hun ble et offer for menneskehandel Du trenger javascript for å se video.

Advokaten hennar, Terje Einarsen, er både glad og skuffa over avgjerda til UNE.

– Dette er første gong at eit forvaltningsorgan realitetshandsamar saka. Men det er berre delar av saka dei ser på. Ikkje det som var hovudkravet. Nemleg asyl.

– Vi meiner at ho er flyktning. Og at ho treng vern, seier advokat Einarsen.

Svimar av og deisar i bakken

Tilbake på krisesenteret sit Wenche Hovland og Yasmin framfor datamaskina og ser på dei mange støttehelsingane som er komne på Facebook-sida hennar.

Dette går inn på Yasmin. Ho trekk inn pusten i eit sårt ynk. Ho veltar frå stolen og deisar i golvet med tungt stønn. Ho har svima av.

Det er ikkje uvanleg, fortel Hovland, som effektivt hentar pute og teppe. Ho får hjelp til å løfte Yasmin inn på ein sofa der ho skal kvile ut. Etter ein times tid plar ho vakne att med hovudsmerter, men ingen minne om det som nettopp har skjedd.

SVIMA AV: Wenche Hovland stryk og trøystar Yasmin. Ho har akkurat svima av, og ligg medvitslaus på sofaen. Ifølgje Hovland er ikkje dette uvanleg. Foto: Truls Kleiven / NRK

Tvilar på historia

UNE hadde ikkje høve til å stille til intervju i dag. I det 8 sider lange vedtaket drøftar dei ulike sider ved saka til Yasmin.

Dei problematiserer at ho har gjeve ulike forklaringar til ungarske og norske styresmakter. Ho har sjølv sagt at det var fordi ho var redd for livet sitt i Ungarn, og torde ikkje fortelje om mannen som truga henne. UNE meiner dei ulike forklaringane gjer at også identiteten hennar er usikker. Og difor kan eit opphaldsløyve berre vere midlertidig.

Dei drøftar også helseproblema hennar. Og kjem fram til:

«Imidlertid anser UNE at klageren etter det opplyste har alvorlige helseproblemer og har under tvil kommet til at disse er så store og komplekse at hennes helsetilstand tilsier at det gis en oppholdstillatelse.»

Likevel meiner dei at det er så stor tvil om helsetilstanden at den bør bli vurdert årleg.

NRK Brennpunkt fortalte den dramatiske historia til Yasmin i 2015.

Fortell og forsvinn Du trenger javascript for å se video.

Takksam

ADVOKAT: Terje Einarsen vil vurdere om dei kan få oppheva avgrensingane i opphaldsløyvet til Yasmin. Foto: NRK

Advokat Terje Einarsen vurderer no kva dei skal gjere vidare. Han seier det er mogleg dei vil prøve å få oppheva dei ulike restriksjonane i opphaldsløyvet.

– Helsepesialistar som har vurdert henne har framheva hennar behov for trygge og føreseielege rammer. Det får ho ikkje no, seier han.

Ei støttegruppe har samla inn pengar for at Yasmin skal ha råd til å føre saka mot staten. For både advokatar og helsespesialistar kostar pengar. Den hjelpa er ho takksam for.

– Tusen takk til alle som har støtta meg. Eg elskar dykk, seier Yasmin.