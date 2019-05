Seglar mot nedrykk

Kristian Fardal Opseth og Erzurumspor treng godt med hjelp for å unngå nedrykk frå toppdivisjonen i tyrkisk fotball. Kaupingen kom inn som innbytar då laget hans tapte 1-0 heime for Fenerbahce i går. Det betyr at kun siger er godt nok mot Kyserispor i siste runde, samstundes som både Goztepe og Bursaspor må tape sine kampar.