Rognsø gir seg

Terje Rognsø gir seg som trenar i Florø Fotball. Han seier det ikkje har noko med at laget i år rykte ned frå Obosligaen, skriv Firdaposten.

– Det er ein kombinasjon av at eg ikkje lenger har ein sivil jobb og at eg kjenner på kroppen at eg treng ein pause.