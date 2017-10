Reserveferje skapar kø på Anda-Lote

Ein innringar sa til NRK at han forventa å måtte stå over minst ei, kanskje to-tre ferjer før han kjem seg over fjorden frå Anda-sida, like før klokka 17. Ein anna hadde fått beskjed om at det vart over ein time ventetid.

– «MF Årdal» er inne å skiftar motor. Dette er ein planlagt service og det vil vera reserveferje på strekninga i ei veke framover. Den har litt lågare kapasitet, seier Christine Hammersvik som er operativ leiar i Fjord 1.

«MF Sognefjord» er inne som reserveferje og har om lag 40 personbilar lågare kapasitet enn «MF Årdal».

Vegtrafikksentralen opplyser at dei ikkje har fått meldingar om køar på sambandet.