Redaktøren i Sogn Avis går av

Jan Inge Fardal går av som redaktør i Sogn Avis. Han har takka ja til ny jobb som redaktør for Nynorsk pressekontor, og flyttar no til Oslo. Fardal har vore redaktør i avisa i 13 år. – Me har utfordra makta i regionen, og det håpar eg avisa vil halda fram med seier Fardal til Sogn Avis.