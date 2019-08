Passasjer akutt sjuk

Nordgåande rute frå Bergen til Selje vart 25 minutt forsinka grunna eit akutt medisinsk behov for ein passasjer, melder Norad. Passasjeren vart dårleg under overfarten, og båten måtte leggje til næraste kai, Vardetangen. – Det vart benytta hjertestartar ombord før personen vart teken over av medisinsk personell då dei la til kai, fortel Bjørn Egil Søndenå, Regionsjef Hurtigbåt i Norled.