Nytt uvêr på gang – vegar kan verte stengde

Det har vore ein fuktig og vindfull start på 2020 i deler av Noreg. Seinast på fredag var alle fjellovergangane mellom aust- og vestlandet stengde på grunn av uvêr.

Laurdagen kom med ein etterlengta vêrpause, i alle fall for dei som venta på å kome seg over fjellet. Det er framleis vind i fjellet, men laurdag ettermiddag er det likevel berre riksveg 13 over Vikafjellet, mellom Voss og Sogn, som er stengd på grunn av dårleg vêr.

Men skal vi tru statsmeteorolog Kristen Gislefoss kan søndagen fort verte ein reprise av fredagen. I alle fall for dei som bur og ferdast i Vestland fylke. Sterk vind i kombinasjon med store nedbørsmengder er dårleg nytt for dei vegfarande.

– Vi har sendt farevarsel om snøfokk og redusert sikt på dei høgaste fjellovergangane. Det kan blåse stiv kuling på dei mest vindutsette stadene. Ein må rekne med at det vert utfordrande køyreforhold, og eg ser ikkje vekk frå at høgfjellsvegar kan verte stengde, seier Gislefoss til NRK laurdag ettermiddag.

NULL SIKT: Slik såg det ut frå brøytebilen på Filefjell fredag. Foto: Stig Arve Neshagen

Vegvesenet: – Ventar stengde vegar

Det stadfestar også trafikkoperatør Tom Erik Englaugstad ved Vegtrafikksentralen i Bergen.

– Vert vêret slik meldingane fortel i kveld, kan det fort verte stengde vegar. I alle fall kolonnekøyring, seier han.

Englaugstad vil ikkje spekulere i kvar det kan vere lurast å køyre om du skal over fjellet mellom aust- og vestlandet i morgon.

– Det er vanskeleg å seie. Men Filefjell vert mest truleg ope. Det er jo ein ganske sikker veg, men dette er uråd å seie sikkert i kveld, seier han.

Store nedbørsmengder

Men Gislefoss og kollegaene har ikkje slått seg til ro med berre varsel om snøfokk. For Hordaland og Sogn og Fjordane har dei også sendt ut gult farevarsel om mykje regn. Lokalt kan det kome 70–100 millimeter på 24 timar.

Søndag morgon kan nedbøren likevel kome som snø heilt ned i 100 til 300 meters høgde, spesielt i Hordaland. Utover dagen vil snøgrensa i hele fylket trekke seg oppover til 700 –1000 meters høgde.

– Det er vanskeleg å seie kvar det vil kome mest nedbør, men det er vel ikkje unaturleg å seie at det kanskje vert i den nordlege delen, fortel Gislefoss.

ÅTVARAR: Statsmeteorolog Kristen Gislefoss åtvarar mot dårlege køyreforhold på fjellovergangane. Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

Liten storm ved Stad

– Dagen vil starte med sørleg stiv til sterk kuling på kysten, og liten storm ved Stad. Men både nedbøren og vinden vil minke utover dagen, seier han.

Gislefoss seier at uvêret vil merkast først i Hordaland, før det kjem nordover. Men nord for Stad vil dei merke mindre til styggevêret. Og på Austlandet vil dei vere i le for vinden og nedbøren.

– Det er Vestland fylke som er mest utsett denne gongen, forklarar statsmeteorologen, som karakteriserer vêrsituasjonen som ein god gammaldags vinterstorm.

Stor snøskredfare

Samstundes har NVE også sendt ut gult farevarsel om jordskredfare på Vestlandet og i Trøndelag.

Og når det gjeld snøskredfaren er den stor heilt frå Hardanger til til Vest-Finnmark.

– Det er dei vestlege regionane i sør som får det største trykket med sterk vind og mykje nedbør, spesielt søndag. Då stig også temperaturen og gir plussgrader høgt til fjells, skriv vaktleiar i Snøskredvarslinga, Ingrid Skrede, på varsom.no.

Framleis mildt i vest

For dei som håpar på sol og skiføre på Vestlandet, er det lite trøyst å hente i vêrmeldingane for komande veke.

– Mildvêret vil halde seg utover veka, og vi vil få periodar med nedbør. Eg ser ikkje vinterlege forhold, avsluttar Gislefoss.