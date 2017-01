Ny Sogndalspelar

Sandnes Ulf- spelar Eirik Schulze (24) har skrive under på ein kontrakt som bind han til Sogndal ut 2019-sesongen. - Me er veldig glade for å få Eirik til Fosshaugane. Han er ein løpssterk og hardtarbeidande midtbanespelar som er ung og har ambisjonar, seier sportsleg leiar Håvard Flo til sogndalfotball.no.