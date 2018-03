Nordfjord Kjøtt sel Loen Skylift

Nordfjord Kjøtt sel seg ut av Loen Skylift, skriv avisa Fjordingen. Kjøtprodusenten gjekk inn i gondolbaneprosjektet med over 21 millionar kroner. No sel dei til Hotel Alexandra for over 42 millionar. Dagleg leiar Geir Egil Roksvåg seier til avisa at målet deira var å sikre utbygging. No som det går så det susar får andre vidareføre eigarskapen. Hotel Alexandra styrkar seg dermed som største eigar, og har no 45 prosent.