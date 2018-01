No kjem barnehuset

I haust kan barnehuset i Sogn og Fjordane opne dørene. Barn og unge som blir utsette for eller blir vitne til vald eller overgrep, skal avhøyrast ved eit barnehus. For barn i fylket har det til no betydd at dei må reise anten til Bergen eller Ålesund. I statsbudsjettet kom det pengar til å etablere eit nytt barnehus ved Førde sentralsjukehus, og justisministeren gir i morgon politiet i oppdrag å starte etableringa. – Dette er svært viktig, seier stortingsrepresentant for Høgre, Frida Melvær.