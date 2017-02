No har Vegvesenet råda klare om kystveg

VANSKELEG: Silje Aalbu er prosjektleiar i vegvesenet. Foto: MARTE IREN TRØEN / NRK

– Det har vore vanskeleg. Vi har utført ulike analysar på verknadar. Indre trasé har gitt klart best resultat sør for riksveg 5, medan nord for har det vore ganske likt. Der har vi lagt vekt på at det skal vere mogleg å bygge ut etappevis, seier prosjektleiar Silje Aalbu i Statens vegvesen.

Les også: Ein forbetra kystveg kan koste opp mot 30 milliardar

Nokre av råda frå vegvesenet:

Oppgradere fylkesveg 57 frå Sløvåg til Dale

Bru over Ålesundet, der Førdefjorden er på det smalaste, vidare i direkte linje til riksveg 5

Vidare frå Grov i Florø mot Haukå i ny trase

Ny tunnel under Magnhildskaret

Kryssing av Nordfjorden frå Tungane til Biskjeneset

Her kan du sjå heile tilrådinga.

– Det er strid her som i andre slike spørsmål, og nokre linjer tener nokon betre enn andre. Vi har prøvd å kome fram til kompromiss, me om folk vil bli samde vil tida vise, seier Aalbu.

Dei samla kostnadane for vegstrekningane vegvesenet tilrår er på mellom 20 og 25 milliardar kroner.

Saka blir no sendt på høyring. Fristen for å svare er 31. mars.

NRK oppdaterer saka.