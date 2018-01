Narum blir skisjef

Tidlegare langrennsløpar Ingrid Narum frå Sogndal tek over som administrasjonssjef i Sogn og Fjordane skikrins. Det melder skikrinsen på sine nettsider. 36-åringen tek formelt over for avtroppande Yngve Thorsen 15. april. Narum har sjølv 27 startar i verdscupen og kjem frå stillinga som plan- og utdanningsleiar i Sogn og Fjordane idrettskrins.