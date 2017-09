Myrkaskog berga poeng

Oskar Roti og Øystein Myrkaskog scora for Førde, men mellom måla noterte vertane Herd seg for to mål. Dermed enda 3. divisjonskampen i fotball 2-2. Med fire kampar att er Førde framleis ikkje sikra ny kontrakt. Avstanden til Stord på nedrykksplass er seks poeng.