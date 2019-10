Mot nedrykk

Siri Nordeide Grønli frå Høyanger går mot nedrykk frå Toppserien i fotball. Ho spelar for Stabæk, som no ligg seks poeng bak kvalik-plassen. Med berre to kampar att og ein svak målforskjell, har det å redde plassen blitt ei rein teoretisk øving.