Må kutte kostnadar

Samferdsleminister Jon Georg Dale (Frp) varslar kostnadskutt for Stad skipstunnel, opplyser Nynorsk pressekontor. Tunnelen fekk ikkje ei einaste krone i statsbudsjettet, og ministeren seier at ein må få kontroll på kostnadane før den vert bygd. Dale legg til at ein blant anna må vurdere størrelsen på tunnelen.