Må kutte fleire stillingar

Sogndal Fotball må kutte endå fleire stillingar, skriv Firda. Til no har klubben kutta seks stillingar, men no varslar dagleg leiar Rasmus Mo at det vert fleire kutt, denne gongen i sportsavdelinga. I mai vart det kjent at klubben må kutte opp mot 12 millionar kroner for å få kontroll på økonomien.