Må betale parkeringsavgift

No må også surfarane ved Stad og andre turistar betale for parkering, skriv Fjordenes Tidende. Eit nytt betalingssystem skal løyse utfordringane med ulovleg parkering i Hoddevik. Selje kommune har fått opp eit skilt som varslar om at det ikkje er lov til å stå parkert om natta, og at det er parkering mot avgift.