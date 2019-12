Løfta til gull i benkpress

Fredrik Eskil Myrvang frå Naustdal tok i dag NM-gull i benkpress. Myrvang hadde to godkjende løft på 150 kg og 152,5kg. Sisteløftet på 155.5kg vart for tungt for naustedølen i dag, og vart ikkje godkjent. Det heldt likevel til gull i 59-kilos klassen og bestemannspremie på poeng i seniorklassen.