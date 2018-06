Legg vekk brannen på Atløy

Statsadvokatane har lagt vekk storbrannen på krabbefabrikken på Herland på Atløy. Det stadfestar statsadvokat Kjell-Otto Lilleberg ovanfor NRK. Store delar av den nær 100 år gamle fabrikken vart totalskadd i brann nyttårsaftan for to år sidan. Etterforskinga har ikkje kunne avdekkje kvifor brannen starta. På grunn av manglande bevis blir saka no lagt vekk.