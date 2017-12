Kritiske til avtale med vikarbyrå

Fleire fylkespolitikarar, blant dei Hilmar Høl (Ap), er kritiske til at fylkeskommunen har inngått avtale om kjøp av vikartenester frå det private bemanningsbyrået Orange Helse. Selskapet har vore i søkelyset i Oslo og Bergen etter at Aftenposten avslørte at selskapet har tilknyting til skatteparadis. I førre veke skreiv avisa Firda at Fagforbundet krev at 12 kommunar i fylket seier opp avtalen om kjøp av vikartenester.