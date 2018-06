Ja til to hallar i Jølster

Med 19 mot seks røyster har Jølster kommunestyre akkurat vedteke at det skal byggast idrettshallar både på Skei og på Vassenden. Kommunen må ut med om lag 40 millionar kroner for dei to hallane. Rådmannen har åtvara mot ei så stor investering, men politikarane ville det annleis.