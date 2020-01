Ingen skade på rådhus

Rådhuset i Måløy fekk ikkje skadar under stormfloar, seier vaktmeister Håkon Christensen. Sjølv om vatnet stod kring fem centimeter over golvet i kjellaren, gjekk det bra. Brannvesenet hjalp til med pumper for å halde mest mogeleg av sjøen ute.