Industrikommunar kan gå på millionsmell

– Vi kan miste så mykje som 10 millionar kroner i året. Det er veldig alvorleg for oss, og det kjem til å gå ut over tenestetilbodet vårt, seier Høyanger-ordførar Petter Sortland (Ap).

Ordføraren i aluminiumsbygda Høyanger er berre ein av fleire industriordførarar som er fortvila over regjeringa sitt forslag. Dei borgarlege vil gjere det slik at bedrifter berre betalar eigedomsskatt på bygningar og tomter. Ikkje på utstyr som ligg inne i bygningane.

For selskap som Hydro er det knytt store verdiar til det dyre produksjonsutstyret dei sit på. Meir enn 80 prosent av eigedomsskatten som Høyanger kommune tek inn, kjem ifrå denne «maskinskatten».

Industrigiganten sjølv er likevel strålande fornøgd med forslaget til regjeringa.

– Dette er noko vi har argumentert for, så vi er glade for at denne endringa no kjem. Vi meiner det er ein meir rettferdig måte å rekne ut eigedomsskatt på, seier Halvor Molland, som er informasjonsdirektør i Hydro.

GÅR PÅ MILLIONSMELL: Petter Sortland (Ap) og Høyanger går på ein millionsmell om forslaget til regjeringa går igjennom i Stortinget. Foto: Halvor Farsund Storvik / NRK

– Skattetrykket er viktig for oss

Molland forklarer at det er tale om mykje sparte pengar for ei bedrift som Hydro, når dei slepp å betale eigedomsskatt på alt det dyre utstyret dei eig.

– Og skattetrykket er ein viktig faktor for lønnsemda vår. Vi konkurrerer med bedrifter i utlandet, og er avhengig av gode rammevilkår.

GLEDELEG: Hydro tykkjer den varsla omlegginga er gledeleg, fortel Halvor Molland. Foto: Nina L. Dauge / NRK

Og finansdepartementet seier at det er nettopp ut av omsynet til bedriftene at dei foreslår omlegginga.

– Dette vil redusere eigedomsskatten for mange bedrifter. Det gir betre forteneste, og gjer ting meir føreseieleg, seier statssekretær i finansdepartementet Jørgen Nesje.

Omlegginga skal ta fem år

Han seier at omlegginga vil skje over fem år, og at det difor bør vere mogleg for kommunane å tilpasse seg dei tapte inntektene.

– Og dei siste åra har det vore ein historisk styrking av økonomien til kommunane. Dei aller fleste kommunar er godt rusta til å takle eit bortfall av maskinskatten, seier Nesje.

Men Sortland i Høyanger har ikkje trua, han gruar seg til å tape millionar kvart år.

– Det blir ei veldig krevjande tid for Høyanger kommune. Om dette går igjennom må innbyggjarane bu seg på dårlegare tenester frå oss.