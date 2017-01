Ho er nyttårsbarnet i Sogn og Fjordane

Klokka 23.54 den 1. januar kom ho til verda på Førde sentralsjukehus, lukkeleg uvitande om at ho får sin mediedebut før ho er eit døgn gamal.

– He he! Det er ikkje noko vi tenkjer så mykje over. Vi er glad for at ho kom. Det er ei god veke på overtid, så det var på tide, fortel den lukkelege far, Jens Robert Hope.

Medan mor kviler ut etter fødselen, er det pappa som tek seg av besøkande mediefolk og han kan fortelje at det blei ein kjapp fødsel. Jenta vog 4730 gram ved fødselen.

– Det skjedde fort når det først skjedde. Knappe to timar frå vi sette oss i bilen til ho var komen til verda. Vi kom no heldigvis inn dørene før det skjedde.

– Har de bestemt kva jenta skal heite?

– Namnet er ikkje bestemt enda. Vi spurte storebroren på to år kva han meinte at ho skulle heite. Då kom det kontant "Rusk!". Det kan hende vi skal vurdere litt andre namn før det!

STOLT PAPPA: Jens Robert Hope syner fram dottera som kom til verda seint søndag kveld. Foto: Bård Siem / NRK

Det var fødd 891 barn ved Førde sentralsjukehus i fjor, seks færre enn året før. I 2014 kom det 910 barn til verda ved sjukehuset i Førde, mot 882 i 2013.