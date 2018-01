Her blir vegen opna klokka 16

Fylkesveg 53 ved Finnsåstunnelen i Årdal blir opna klokka 16. Det stadfestar kontrollingeniør Bjørn Indrebø i Statens vegvesen. – Vi har 12 mann som jobbar for fullt her akkurat no. Det er att noko småtteri, men vi opnar klokka 16, seier han. Hovudvegen inn til Årdal har vore stengd i ti døgn etter at store stein- og lausmassar losna i fjellsida over vegen.