Håpar på å starte mot Haugesund

Even Hovland seier til Sogn Avis i dag at han er klar, og at han håpar han får sjansen til å starte i heimekampen mot Haugesund i morgon. – Eg har trent godt her i Sogndal, no må eg berre få spelt kampar, seier veimingen til avisa. Hovland vart signert som sogndalspelar tidlegare denne veka.