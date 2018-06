Han har god grunn til å smile

Sogn og Fjordane Energi har aldri før tent så mykje pengar som no. Årsresultatet for 2017 viser at energiselskapet hadde eit overskot etter skatt på 193,3 millionar kroner. – Vi skal gle oss over det, og takke alle dei tilsette som har bidrege. Vi er avhengige av å skape gode resultat, for å leggje eit godt grunnlag for vidare vekst og avkastning til eigarane våre, seier konsernsjef Johannes Rauboti.