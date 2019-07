Fryktar lus øydelegg levebrødet

Elveeigar Knut Munthe Olsen i Sogndal frykter lakselus og oppdrettslaks vil ødelegge levebrødet hans. Det skriv Bergens Tidende. Olsen leiger ut fiskerettar i Årøyelva, og fleire av turistane hans har fått luse-infisert oppdrettslaks på kroken. No fryktar Olsen at villaksstammen han har opparbeidd over mange år, kan bli øydelagd.