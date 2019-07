Fremjar motsegn mot utviding

NVE fremjar motsegn til planane om å utvide industriområdet på Fossheim, nord for Skei i Jølster. Direktoratet meiner planane ikkje tek tilstrekkeleg omsyn til skredfare mot utbygginga. Grunnlaget for motsegna fell bort dersom kommunen syter for å etablere sikringstiltak mot skred.