Førde ute av NM-cupen

Draumen om eit cupeventyr er over for Førde sine handballdamer. Sunnfjordingane leia 13-9 til pause borte mot 2. divisjonslaget Åsane, men tapte til slutt 33-30. Amanda Holmen Eriksen og Martine Vindheim vart mestscorande for Førde med ni mål kvar. Onsdag møter Florø eliteserielaget Tertnes på heimebane.