Fleire bilar i grøfta

Vegtrafikksentralen har i løpet av ettermiddagen fått melding om tre bilar som har vore i grøfta på riksveg 5 i Sogndalsdalen. Det er ein del snø i vegen her, seier vaktoperatør Jan Erikstad. Like over klokka 14 blir det jobba med å fjerne lasta på ein liten lastebil (bilete), før bilen blir fjerna med bilbergar. Tidlegare i dag har det vore to trafikkuhell utan personskade, først på riksveg 5 i Flora og seinare på fylkesveg 55 mellom Sogndal og Hafslo.