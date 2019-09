Fjøra med viktig siger

To mål av Malvin Gjerde, og eitt kvar til Andreas Lerheim Olsen og Kenneth Skjerven sytte for tre viktige poeng for Fjøra borte mot Strømsgodset 2. Sigeren gjer at sogningane framleis er på trygg grunn i 3. divisjon fotball avdeling 3, med 22 poeng.