Fire tenåringar til sjukehus etter front mot front – mistanke om promille

Ulukka vart meldt til politiet like over klokka to i natt og det var to ungdommar i kvar av bilane. Alle fire vart tatt med i ambulanse til sjukehuset i Førde og føraren av den eine bilen vart fråteken førarkortet.

Årsaka er mistanke om promille.

– Det er tatt blodprøve av føraren og det vart gjort undersøkinga på åstaden. Bilane skal ikkje ha hatt stor hastigheit då ulukka skjedde, seier Espen Gulliksen, operasjonsleiar ved politiet sin operasjonssentral i Florø.

Utover det hadde politiet ei roleg natt og det einaste andre dei melde om var ein bil som hamna utfor vegen i Angedalen ved Førde. Her vart ingen skadd og bileigar vil hente bilen i løpet av dagen.