Firda Billag får bot

Firda Billag får bot etter at ein kontroll avslørte at fleire bussar ikkje brukte haldeplassopprop, skriv Firda. Administrerande direktør i Firda Billag, Peter Midthun, vedgår at det ikkje er godt nok at det automatiske oppropet av namnet på haldeplassane ikkje fungerte i åtte av 48 bussar.