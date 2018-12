Fekk overrekt fylkeskulturprisen

I dag fekk teaterfestivalen i Fjaler overrekt fylkeskulturprisen for 2018. –Dei har synt at det er mogleg å syne scenekunst på nasjonalt og internasjonalt nivå også i distrikta, uttalte leiar i hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter. Fylkesordførar Jenny Følling overrekte prisen til Ingrid Hansen og Miriam Prestøy Lie.