Brukte 207 millionar på vikarar

Helse Vest brukte 207 millionar kroner på vikarbruk frå 2016 til 2017. Helse Førde brukte over sju millionar på vikarar for sjukepleiarar, medan talet var 30 millionar på vikarar for legar. På landsbasis er det Helse Sør-Øst som brukar klart mest med over ein milliard.