Bli med på skøytetur – utan knall og fall

Med sol frå skyfri himmel og med heilt nye hockeyskøyter skulle David Randal prøve seg på isen for første gang i år. Med god fart glei han som om han aldri hadde gjort anna.

– Isen er glatt og skøytene er gode. Dette er mykje kjekkare enn å sitte inne på skulen.

Med seg på skøyteisen hadde elevane frå Slåtten skule praksisstudentar. Dei koste seg like mykje som elevane, om ikkje meir.

– Eg er bambi på glattisen, men vi må jo prøve, ler Runa Buene.

Med kakao på termosen og sola midt i ansiktet nøyt elevane små pausar, før dei på ny tok ei runde rundt Digernesvatnet i Førde.

Ser skummelt ut for skøyteisen framover

Desse fine vinterdagane med sol og lave temperaturar er truleg forbi.

– Det er lågtrykk som er stikkordet for den neste veka, seier Martin Granerød, som er meteorolog.

Det betyr at det blir meir nedbør over fylket og at skøyteisen forsvinn.

– Vind frå sør og ein del skyer. Det blir periodar med nedbør. Ein må opp i fjellet for å få snø av nedbøren, seier Granerød.