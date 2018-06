Avviser resultat i folkerøysting

– Det er ingen grunn til at kommunestyret i Vågsøy skal bry seg om folkerøystinga i kommunen, der det vart fleirtal for å seie nei til nye Kinn kommune. Det seier Frank Willy Djuvik (Frp), som sit i formannskapet i Flora. Han viser til at Stortinget for lengst har godkjend samanslåing av Vågsøy og Flora, og at folkerøystinga slik sett er utan verdi.