Auke i vinterturisme

Vinterturismen i Flåm har hatt ei auke på rundt 30 prosent denne vinteren, seier marknadssjef i Flåm Utvikling, Øyvind Holsen. Det har blitt jobba i fleire år for å betre vilkåra og legge til rette for vinterturismen. Holsen seier dei no ser resultat av dette og at dei satsar mot heilårsturisme.