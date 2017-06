Ankar til lagmannsretten

Bjarne Henry Hole frå Byrkjelo ankar domen på 45 dagar fengsel på vilkår. Eigaren av Hole Traktor og Maskin fekk domen i mai for å ha gravd sjakt inn i ein freda busetnad frå eldre romartid. Fjordane tingrett fann at gravinga var eigna til å skade eller øydelegge det automatisk freda kulturminne. Det er førebels uvisst når saka kjem opp for Gulating lagmannsrett.