Ankar ikkje frifinning

Påtalemakta ankar ikkje frifinninga av ein mann i 20-åra etter dødsulukka i Raubergtunnelen i Lærdal for to år sidan. Ein syklist i 80-åra omkom av skadane då han vart køyrt på av ein bil. Tingretten meinte bilføraren ikkje kunne lastast for ulukka.