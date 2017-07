Aabrekk senka Førde

Førde leia 2-0, men tapte til slutt 3-5 for Varegg i 3. divisjon fotball for menn. Ruben Holsæter og Øystein Myrkaskog scora for Førde. Med alle fem måla til Varegg er eidaren Torbjørn Aabrekk (til høgre på biletet) toppscorar i 3. divisjon med 17 mål.