800.000 til Atløysambandet

Reguleringsplanen for Atløysambandet kan bli klar allereie om eitt års tid, noko som er mellom to og tre år før planen, skriv Firda. Sist veke gjekk Askvoll formannskap inn for å forskottere 800.000 kroner for å få laga reguleringsplanen. Løyvingane til planen kjem ikkje før i 2021.