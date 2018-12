2,5 millionar til Hodlekve

Sogndal kommune og Sognefjorden Utvikling har bestemt seg for å spytte inn 2,5 millionar kroner i Sogndal Skisenter. Kommunen er den største eigaren i skisenteret, og dagleg leiar Per Odd Grevsnes, seier at dette viser ein tillit til det dei jobbar for å få til.