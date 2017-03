– Vel ikkje vekk småskular

Rune Holsen Nygård, fungerande leiar i Ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane trur ungdom frå fylket vil halde fram med å velje skular i eige fylke i ein Vestlandsregion. Dersom elevar i den nye vestlandsregionen får velje fritt blant alle skulane i regionen, fryktar opplæringsdirektøren i Hordaland at det kan det tappe mindre skular for elevar. – Eg trur elevane ser at vi har veldig gode skular. Eg trur at dei færraste 16-åringar vil flytte på hybel, seier Holsen Nygård.