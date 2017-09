Publikumsrekord og pris til ikke-eksisterende samisk kunstmuseum

Plakat for «There is no Sámi dáiddamusea». Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det som begynte som en tanke om å synliggjøre mangelen på et permanent samisk kunstmuseum, ble til en av Nordnorsk kunstmuseums største publikumssuksesser.

– Hvis vi tar med både besøket under performance-perioden som Sámi Dáiddamusea, og den mer regulære utstillingsperioden som There Is No, kommer vi opp i rekordhøye 18.426. I gjennomsnitt hadde vi 95 besøkende hver dag, skriver Nordnorsk kunstmuseum på sin hjemmeside.

«There is no Sámi dáiddamusea» har hatt stor tiltrekningskraft på publikum. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Årets museum

Prosjektet var også sterkt medvirkende til at museetvant prisen Årets museum 2017 og er nominert til Norsk publikumsutvikling prisen (NPU-prisen).

Årets museum er en nasjonal museumspris som deles ut årlig i forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet. Målet med prisen er å påskjønne godt museumsarbeid og å inspirere museer til innovativ og nyskapende virksomhet av høy kvalitet.

Det finnes ikke et eget samisk kunstmuseum. Derfor mangler det et sted der den samiske samtidskunsten kan vises til publikum permanent. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Fantastisk at vi vant. Dette er en pris vi deler med RiddoDuottarMuseat og gir videre til det fiktive; Sámi Dáiddamusea. Vi vil spesielt takke RiddoDuottarMuseat for samarbeidet som har ført oss så langt sammen, sier direktør Jérémie McGowan.

Utstillingen viser et bredt spekter av samisk kunst. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Storslått mønstring av samisk kunst

Nordnorsk kunstmuseum får spesielt skryt for prosjektet Sámi Dáiddamusea, som juryen kaller en storslått mønstring av samisk kunst.

I to måneder ble Nordnorsk kunstmuseum transformert til den fiktive institusjonen Sámi Dáiddamusea - Samisk kunstmuseum.

Juryen trekker fram at prosjektet peker på at norsk kulturpolitikk og kulturinstitusjoner har sviktet når det i dag ikke finnes et museum som tar et særlig og permanent ansvar for den samiske kunsten. Direktøren er klar på at prisen som Årets museum også må deles med dette samiske kunstmuseet, selv om det foreløpig ikke finnes.