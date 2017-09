WHO advarte mot dødelig feil som rammet seksåring

Samme feil som rammet seksåringen ved Haukeland sykehus er gjort minst 55 ganger rundt om i verden, de fleste gangene med fatalt utfall, skriver Bergens Tidende fredag.

I juli 2007 sendte WHO ut en advarsel om faren for feilmedisinering ved cellegift som var sprøytet rett inn i hjernen på pasienten. Rådet var at Vinkristin og andre typer cellegift alltid bør gis intravenøst via en liten pose og aldri som sprøyte.

På Haukeland skjedde forbyttingen som det advares mot, da seks år gamle Djabrail Sulejmanov 22. august fikk feil medisin sprøytet inn i hjernen. Gutten døde tre uker senere etter sykehustabben. Seksåringen skulle få cellegift etter å ha blitt operert for en hjernesvulst.

– Internasjonalt er det utstedt flere advarsel mot slik forbytting, og legemidlene er tydelig merket. Likevel fortsetter det å skje. Vinkristin blir sprøytet inn i hjernen på pasienten, som oftest med dødelig utfall, skriver WHO.

Helsedirektoratet sier det er opp til sykehusene å lage de praktiske rutinene rundt cellegiftbehandling. Avdelingsdirektør Torunn Janbu svarer at faren ved forbytting er tydelig poengtert blant annet i Felleskatalogen.

Haukeland universitetssjukehus vil ikke kommentere saken, men viser til at hendelsesforløpet er under politietterforskning og at saken granskes av Helsetilsynet.