Ville lage smutthull i bomringen

Politiet setter et hærverk på et skilt om gjennomkjøringsforbud på Byhaugen i Stavanger, i sammenheng med hærverket som er gjort på seks bomstasjoner på Nord-Jæren. Skiltet er blitt sprayet over for å skjule teksten om gjennomkjøringsforbudet.