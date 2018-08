Vil vera betre rusta til kriseår

Senterpartiet sin stortingsrepresentant Geir Pollestad meiner at det er på tide at me tar mattryggleiken i Noreg på alvor, sett i lys av tørka som herja i sommar. – Me må slutta å bruka matjord til industri og nybygg, ha beredskapslager av korn og ta vare på alle typar jordbruk, meiner han.