Vil undersøka bruken av gassløkking

På eit ekstraordinært styremøte i IVAR, som går føre seg nå, kom det fram at IVAR vil sjå på bruken av gassløkking i staden for sprinkelanlegg etter brannen førre fredag. – Mange vil sjå på dette igjen, og det vil me og, sa administrerande direktør Ingrid Nordbø, ifølgje Aftenbladet. NRK har tidlegare skreve at IVAR blei åtvara mot å bruka eit slik sløkkesystem. Prinsippet i eit gassbasert anlegg er at gass skal kvele flammane.